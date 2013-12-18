Около 60 активистов устроили под окнами Ахметова в Лондоне Евромайдан (фото)

23:22, 18 декабря 2013
Политика
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В Лондоне в среду, 18 декабря, состоялась очередная акция солидарности с Евромайданом. Более полусотни украинцев собрались под стенами здания, в котором Ринат Ахметов приобрел самую дорогую квартиру в Великобритании.

Около 60 активистов устроили под окнами Ахметова в Лондоне Евромайдан Фото: Andy Hunder

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Украина хочет Европу", "Лондон следит за тобой", "Мы нуждаемся в действиях, а не словах", "Ахметов, ты можешь остановить кровопролитие" и т.п., сообщает VIDIA.

Фото: Andriy Gerus

Как сообщил председатель Украинского института в Лондоне Энди Гундер, к пикетчикам вышел только начальник охраны, чтобы поинтересоваться, к кому приехали все эти гости.

Лондон Євромайдан під вікнами Ахметова Фото: Andriy Gerus

Как известно, ранее украинцы уже пикетировали лондонский офис компании Ахметова System Capital Management, после чего от имени Ахметова появилось заявление с оценкой политического кризиса в Украине.

Ахметов контролирует большинство от Партии регионов в парламенте. Именно это большинство еще не отправило в отставку правительство Николая Азарова, чьи решения заставили сотни тысяч людей выйти на акции протеста.

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