Около 60 активистов устроили под окнами Ахметова в Лондоне Евромайдан (фото)

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Украина хочет Европу", "Лондон следит за тобой", "Мы нуждаемся в действиях, а не словах", "Ахметов, ты можешь остановить кровопролитие" и т.п., сообщает VIDIA.

Как сообщил председатель Украинского института в Лондоне Энди Гундер, к пикетчикам вышел только начальник охраны, чтобы поинтересоваться, к кому приехали все эти гости.

Как известно, ранее украинцы уже пикетировали лондонский офис компании Ахметова System Capital Management, после чего от имени Ахметова появилось заявление с оценкой политического кризиса в Украине.

Ахметов контролирует большинство от Партии регионов в парламенте. Именно это большинство еще не отправило в отставку правительство Николая Азарова, чьи решения заставили сотни тысяч людей выйти на акции протеста.