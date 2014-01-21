Кличко сообщил, что "Беркут" готовится окружить бунтарей на Грушевского
Лидер партии УДАР Виталий Кличко заявил, что, по имеющейся у него информации, бойцы "Беркута" сегодня или завтра ночью планируют разогнать акцию протеста на улице Грушевского.
Об этом он сообщил на брифинге на Европейской площади в Киеве, передает LB.ua.
По его словам, силовики будут брать в кольцо и арестовывать активистов. Поэтому политик призвал всех, кто не принимает участия в силовых действиях, идти, в частности, на Майдан.
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Кличко также сказал, что президент Виктор Янукович дал ему обещания относительно урегулирования ситуации, однако они не были выполнены. Поэтому лидер УДАРа снова поедет к Януковичу, чтобы, в частности, получить ответы на пять требований оппозиции, выдвинутых сегодня днем.
Нардеп подчеркнул, что силовой метод решения конфликта неприемлем, а силы активистам еще понадобятся для выборов 2015 года.