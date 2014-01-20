Оператору ICTV Владимиру Зинченко в глаз попала пуля

Происшествие произошло в половине двенадцатого ночи, когда Владимир Зинченко подошел ближе к эпицентру событий, чтобы снять лучше видео, пишет «Телекритика», ссылаясь на сообщение пресс-службы канала.

Сейчас он находится в больнице. Журналиста прооперировали, есть угроза потери зрения.

Владимиру Зинченко 35 лет, он был стажером, но работал в составе съемочной группы канала ICTV. Он воспитывает 3-летнего сына.

Фотогалерея "В схватках на Грушевского появились первые пострадавшие"

Напомним, во время съемок массовых протестов и столкновений с митингующих с правоохранителями на Европейской площади и улице Грушевского в Киеве 19 и 20 января пострадало 20 представителей СМИ.