Оператору ICTV Владимиру Зинченко в глаз попала пуля
18:53, 20 января 2014Политика
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19 января резиновая пуля попала в глаз оператору ICTV Владимиру Зинченко, который работал над освещением стычек между митингующими и милицией на улице Грушевского.
Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 января 2014 года
Происшествие произошло в половине двенадцатого ночи, когда Владимир Зинченко подошел ближе к эпицентру событий, чтобы снять лучше видео, пишет «Телекритика», ссылаясь на сообщение пресс-службы канала.
Сейчас он находится в больнице. Журналиста прооперировали, есть угроза потери зрения.
Владимиру Зинченко 35 лет, он был стажером, но работал в составе съемочной группы канала ICTV. Он воспитывает 3-летнего сына.
Фотогалерея "В схватках на Грушевского появились первые пострадавшие"
Напомним, во время съемок массовых протестов и столкновений с митингующих с правоохранителями на Европейской площади и улице Грушевского в Киеве 19 и 20 января пострадало 20 представителей СМИ.
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