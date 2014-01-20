Парубий заявляет, что бойцов "Беркута" и ВВ в Киеве уже свыше 20 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге комендант Майдана, руководитель Самообороны, народный депутат Андрей Парубий.

“Более 20 тысяч и “Беркута”, и Внутренних войск. И поэтому для нас очень важна оборона и самого Майдана также”, - отметил он.

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По словам Парубия, спецназовцы подъезжают в Киев из разных регионов. “В некоторых областях их не пускают. А в некоторых они просто обманывают людей, что «мы не едем», а затем просто собираются в другом месте и выезжают. Но их количество на сегодняшний день чрезвычайно большое - свыше 20 тысяч”, - сообщил Парубий.