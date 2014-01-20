Только примирение - путь вперед - Глава МИД Швеции

Об этом говорится в сообщении на сайте микроблогов Twitter главы шведской дипломатии: "Открытая демократия и примирение являются единственным путем вперед для Украины. Репрессии и насилие потопят страну."

Ранее в другом сообщении на Twitter в воскресенье господин Бильдт призвал обе стороны воздержаться от насилия.