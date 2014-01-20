Только примирение - путь вперед - Глава МИД Швеции
08:20, 20 января 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что лишь примирение между сторонами политического противостояния в Украине есть путь вперед для государства, а репрессии и насилие "потопят" Украину.
Карл Бильдт
Об этом говорится в сообщении на сайте микроблогов Twitter главы шведской дипломатии: "Открытая демократия и примирение являются единственным путем вперед для Украины. Репрессии и насилие потопят страну."
Ранее в другом сообщении на Twitter в воскресенье господин Бильдт призвал обе стороны воздержаться от насилия.
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