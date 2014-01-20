На Грушевского появился "троянский конь" (фото)

Протестующие соорудили защитную конструкцию и защищаются ею от резиновых пуль и гранат. Об этом сообщает espreso.tv.

Отмечается, что переносная конструкция обита железом.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.