На Грушевского появился "троянский конь" (фото)
08:09, 20 января 2014Политика
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Активисты защищаются от пуль и гранат правоохранителей специальной конструкцией из железа.
На Грушевского появился "троянский конь" / Фото: espreso.tv
Протестующие соорудили защитную конструкцию и защищаются ею от резиновых пуль и гранат. Об этом сообщает espreso.tv.
Отмечается, что переносная конструкция обита железом.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.
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