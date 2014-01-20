В Одессе и Ровно активисты блокируют "Беркут"

В Одессе активисты также заблокировали спецподразделения "Беркута" и Внутренних войск, чтобы не допустить их в Киев, сообщают на Twitter активисты Евромайдана.

"Свободные Одесситы (с большой буквы) блокируют "беркутов". В Одессе заблокировали военных, выезжающих на Киев", - говорится в сообщении.

20 января ночью ровенский "Беркут" готовился к выезду из города. Как стало известно активистам Майдана, спецотряд планировали отправить на Киев. Уже через полчаса под стенами админздания "Беркута" собралось два-три десятка ровенчан, которые автомобилями заблокировали выезд автобуса. Через несколько часов у базы "Беркута" собралось уже полторы сотни человек, передают местные СМИ

После часа блокады два десятка ровенских беркутовцев бросились врассыпную по улицам Ровно, по три человека. Активисты сопровождали бойцов в разных частях города.

Общественный деятель Мария Доманская в своем Facebook сообщила о том, что 4 автобуса и 6 машин внутренних войск было блокировано активистами луцкого Евромайдана около въезда в Ровно.

6 машин внутренних войск развернулись в направлении Луцка, 4 автобуса стоят. Активистов на машинах много, однако они нуждаются в помощи.

На месте находится депутат Волынского областного совета Святослав Боруцкий.

Заметим, что из Львова прорвалось 2 автобуса с бойцами внутренних войск. Их призывают блокировать в Ровно.

Позже стало известно, что все машины ВВ развернулись обратно в направлении Луцка. Чтобы проконтролировать их возвращения в областной центр Волыни, за ними отправились несколько автомобилей активистов с депутатом Ровенского облсовета Алексеем Бучинским.

Около ста человек во главе со Святославом Боруцким остаются при въезде в Ровно.