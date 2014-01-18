Глава ОБСЕ обеспокоен событиями в Украине

Буркгальтер призвал власти в Киеве выяснить с соответствующими исполнительными структурами ОБСЕ, соответствуют ли эти законодательные акты общим обязательствам Украины как члена этой организации, сообщает Радио Свобода.

Председатель ОБСЕ также призвал все стороны в Украине разряжать напряженность через диалог и компромисс и воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей поляризации в Украине.

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Между тем президент Виктор Янукович сегодня уже подписал все спорные законы, принятые вчера большинством в Верховной Раде без обсуждения и без участия оппозиции, вопреки многочисленным призывами правозащитников и политиков в Украине и за рубежом, в первую очередь в Европе, которые убеждены, что эти законы резко ограничивают права человека.

Среди таких призывов ветировать эти законы было и заявление представителя по вопросам свободы средств информации ОБСЕ, которая тоже призвала вчера власти Украины прекратить попытки ограничить свободу слова и свободу средств информации.

Швейцария приняла председательство в ОБСЕ на нынешний год от Украины, если в течение прошлого года действующим председателем организации был министр иностранных дел Леонид Кожара. Сегодня Кожара уже выражал обеспокоенность в связи с комментариями официальных лиц «отдельных иностранных государств и международных организаций» относительно работы Верховной Рады, заявив, что в Киеве эти комментарии рассматривают как «вмешательство во внутренние дела Украины».