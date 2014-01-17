Вчерашние голосования в ВР нарушают все нормы ОБСЕ - Госсекретарь США

Как сообщили УНИАН в пресс - службе Посольства США в Украине, об этом Керри сказал, комментируя вчерашние события в Украине перед своей встречей с министром иностранных дел Греции Эвангелос Венизелосом в Вашингтоне.

«Я хотел бы коротко сказать о событиях, имевших место вчера в Украине. Законодательство, которое протянули в Раде непрозрачным и неподотчетным способом, нарушает все нормы ОБСЕ и ЕС», - подчеркнул Госсекретарь.

«Мы глубоко верим, что народ Украины хочет присоединиться и хочет ассоциироваться с Европой, и стремится вернуть в этом направлении. А шаги, которые были осуществлены вчера, антидемократичные, они неправильные, они отбирают у народа Украины его выбор и его будущие возможности», - добавил он.

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«Мы и в дальнейшем следить за этим вопросом, но такой антидемократический маневр крайне беспокоит и должно быть предметом озабоченности для каждой страны, которая хочет видеть народ Украины в состоянии не только выражать свои желания, но и видеть их реализацию путем политического процесса», - подытожил Керри.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня законы, которые Верховная Рада приняла в четверг.