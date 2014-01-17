Суд вернул права автомайдановцу Дехтяреву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом проинформировал народный депутат от "Батькивщины" Павел Петренко.

Он также подчеркнул, что Печерский районный суд отправил на доработку протокол ГАИ по делу о лишении водительских прав автомайдановца Ольги Коренюк.

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По его словам, на всех заседаниях судов по делам автомайдановцев присутствуют адвокаты Штаба национального сопротивления и народные депутаты.