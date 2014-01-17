Суд вернул права автомайдановцу Дехтяреву
14:03, 17 января 2014Политика
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Подольский районный суд Киева вернул водительские права автомайдановцу Дехтяреву и закрыл производство по делу о лишении его водительских прав
Суд вернул права Дехтяреву / Фото pravobl.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом проинформировал народный депутат от "Батькивщины" Павел Петренко.
Он также подчеркнул, что Печерский районный суд отправил на доработку протокол ГАИ по делу о лишении водительских прав автомайдановца Ольги Коренюк.
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По его словам, на всех заседаниях судов по делам автомайдановцев присутствуют адвокаты Штаба национального сопротивления и народные депутаты.
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