Тимошенко призывает подать заявление в ГПУ на Януковича и Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Тимошенко, которое было озвучено ее пресс-секретарем в Штабе национального сопротивления.

В заявлении Тимошенко подчеркнула, что вчерашнее голосование за законы в парламенте состоялось “без самого факта результативного голосования за них”.

“Это не только очевидное преступление, за которое, когда придет время, все виновные понесут уголовную ответственность, еще и окончательная ликвидация украинского парламентаризма, как главной ветви государственной власти в Украине”, - убеждена Тимошенко.

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Она также выразила уверенность, что эти события в парламенте были “санкционированы Виктором Януковичем” и он предпринял еще один шаг к установлению в Украине неодиктатуры.

Таким образом, по мнению Тимошенко, оппозиция теперь должна направить публичные письма Януковичу и Рыбаку с требованием не подписывать данные законы, за которые вчера “не проголосовал парламент”, с четким изложением юридических доказательств этих фактов, подтвержденных видеозаписями.

В случае, если после таких публичных писем Янукович и Рыбак подпишут данные законы, Тимошенко просит парламентскую оппозицию немедленно передать в Генпрокуратуру “юридически мотивированное заявление о преступлении Януковича, Рыбака, Калетника, Олейника и других причастных, и добиться внесения этого заявления в Единый реестр уголовных расследований”.

Кроме того, Тимошенко просит оппозицию немедленно передать в суд жалобу о том, что 16 января в ВР был сфальсифицирован процесс принятия законов с требованием признать их голосования недействительными. К этой жалобе, считает экс-премьер, необходимо приложить видеодоказательства фальсификации голосования и настаивать на вынесении постановления суда о приостановке процесса подписания данных законов до момента рассмотрения дела в суде.

“Я прошу оппозицию это судебное дело о нелегитимности принятия 16 января в Верховной Раде Украины пакета законов провести через все инстанции национальной системы судопроизводства. Обязательно, как можно скорее передать это дело о фальсификации 16 января голосования в украинском парламенте в Европейский суд по правам человека и попросить рассмотреть его в приоритетном порядке”, - подчеркнула Тимошенко.

Она также попросила оппозицию независимо от того, что будут делать украинские суды и Генпрокуратура для остановки процесса нелегитимного голосования в ВР, немедленно создать общественную публичную следственную комиссию из известных правоведов Украины, которая вместе с журналистами публично исследует факт фальсификации голосования 16 января в ВР и сделает свое публичное заключение относительно событий с требованиями к украинской власти.

“Это экспертное заключение возможно нужно будет приобщить к заявлению в Европейский суд”, - сказала Тимошенко в своем заявлении.