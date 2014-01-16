Журналистку Чорновол выписали из больницы
18:55, 16 января 2014Политика
3516 0
Сегодня общественную активистку, журналистку Татьяну Чорновол, которую жестоко избили в конце прошлого года, выписали из больницы.
Чорновол не комментирует свое состояние
Как сообщает «Телекритика», эту информацию Чорновол подтвердила изданию лично.
В то же время, свое состояние и дальнейшие планы Чорновол пока не комментирует.
Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.
Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.
В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter