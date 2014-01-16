Журналистку Чорновол выписали из больницы

Как сообщает «Телекритика», эту информацию Чорновол подтвердила изданию лично.

В то же время, свое состояние и дальнейшие планы Чорновол пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.