Журналистку Чорновол выписали из больницы

18:55, 16 января 2014
Политика
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Сегодня общественную активистку, журналистку Татьяну Чорновол, которую жестоко избили в конце прошлого года, выписали из больницы.

Чорновол не комментирует свое состояние

Как сообщает «Телекритика», эту информацию Чорновол подтвердила изданию лично.

В то же время, свое состояние и дальнейшие планы Чорновол пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом.

Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.

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