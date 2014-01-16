Оппозиция заблокировала кабинет Рыбака

10:22, 16 января 2014
Политика
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Оппозиция заблокировала кабинет председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, протестуя против попыток принять закон о госбюджете на 2014 год

Блокирование кабинета Рыбака / Фото : Леся Оробец

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», оппозиция также требует выполнить основные требования Майдана: отставка правительства, личная ответственность министра внутренних дел Виталия Захарченко, освобождение из-под стражи активистов Майдана.

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Также народные депутаты от оппозиции продолжают блокировать парламентскую трибуну.

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