Трибуна в Раде опять заблокирована оппозицией
09:50, 16 января 2014Политика
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Депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну
Оппозиция третий день блокирует трибуну в Раде / Фото : Дмитрий Ларин
Народные депутаты от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле трибуны находится около 10 народных депутатов, в частности, Руслан Князевич, Андрей Шевченко и Леонид Емец (фракция “Батькивщина”).
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В то же время президиум пока не заблокирован.
Депутаты от всех фракций собираются в сессионном зале.
Заседание должно начаться в 10.00.
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