Трибуна в Раде опять заблокирована оппозицией

Народные депутаты от оппозиции заблокировали трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле трибуны находится около 10 народных депутатов, в частности, Руслан Князевич, Андрей Шевченко и Леонид Емец (фракция “Батькивщина”).

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В то же время президиум пока не заблокирован.

Депутаты от всех фракций собираются в сессионном зале.

Заседание должно начаться в 10.00.