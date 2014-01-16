Автомайдан может провести акцию под особняком Симоненко

Об этом в интервью 5 каналу рассказал один из организаторов Автомайдана Сергей Поярков.

«Я лично очень хочу подъехать к господину Симоненко. Потому что сегодня в Раде мне говорили регионал , такие обиженные-обиженные: почему нас, да нас, ну чего нас да нас - а Петю чего не трогаете, а Симоненко», - заявил Поярков.

Также, по его мнению, любые репрессии в отношении активистов Автомайдана только увеличивают популярность этой общественной инициативы.

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«Власть пытается нас провоцировать, что-то нам пришивать, и каждое такое действие власти, оно идет нам только на пользу. Они из пяти машин сделали пятьдесят, из пятидесяти - пятьсот, четыре тысячи на Фейсбуке в группе машин, и у нас не только те, кто в группе на Фейсбуке. Когда они увидели, что на Межгорье приехало две с половиной тысячи машин - это по оценкам ГАИ, и несколько десятков тысяч человек - для них это был настоящий шок», - заявил Поярков.

Ранее в ГАИ Киева отрицали, что безосновательно останавливают активистов Автомайдана.