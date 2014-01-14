Одному из лидеров Автомайдана сообщили об аресте его движимого имущества

Государственная исполнительная служба Украины официально сообщила, что в органах службы открыты исполнительные производства в отношении одного из лидеров Автомайдана Сергея Кобы, с материалами открытых исполнительных производств должник ознакомлен, о чем свидетельствует имеющаяся в материалах его письменное заявление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИСУ.

Как отметили в ведомстве, копия постановления об открытии исполнительного производства направляется не позже следующего дня взыскателю и должнику, в соответствии со статьей 25 Закона Украины «Об исполнительном производстве». В постановлении государственный исполнитель указывает о необходимости должнику самостоятельно выполнить решение в срок до семи дней с момента вынесения и отмечает, что в случае непредоставления должником документального подтверждения выполнения решения будет начато принудительное выполнение этого решения со взысканием с должника исполнительного сбора и расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий, предусмотренных данным Законом.

«Обязанностью государственного исполнителя является принятие мер, направленных на полное и фактическое выполнение решения, в том числе путем наложения ареста на имущество должника (статья 11 Закона Украины «Об исполнительном производстве»), - отметил директор Департамента контроля за выполнением решений Государственной исполнительной службы Алексей Соломко.

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Как отметили в пресс-службе, возражений со стороны Кобы по поводу уплаты долга по адресу органа Государственной исполнительной службы, в производстве которого находятся вышеупомянутые производства, не поступало.

В ведомстве также добавили, что в случае уплаты долга госисполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства с указанием о снятии ареста, наложенного на имущество должника (статья 50 Закона Украины «Об исполнительном производстве»).

Как сообщал УНИАН, 13 января Коба сказал, что его остановили работники ГАИ и сообщили, что его движимое имущество находится под арестом, не предоставив при этом никаких подтверждающих документов.