В ГАИ отрицают, что безосновательно останавливают активистов Автомайдана

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

«Сегодня в Интернет-изданиях распространилась информацию о том, что сотрудники ГАИ останавливают активистов Автомайдан, следующих в Межигорье. Управление ГАИ города Киева сообщает, что инспекторы Госавтоинспекции действовали в рамках закона», - подчеркивается в сообщении.

В частности, заявляют в ГАИ, «колонна автомайдановцев в 8 утра двигалась в направлении проспекта Героев Сталинграда. На перекрестке улиц Набережно-Рыбальской - Электриков работники ГАИ за нарушение п. 30.2 Правил дорожного движения пытались остановить автомобиль «Фольксваген Туарег», на государственном номерном знаке которого содержалась наклейка Евросоюза».

При этом в ГАИ обращают внимание, что в пункте 30.2 Правил дорожного движения Украины четко отмечено: „Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными”.

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«Водитель «Фольксвагена» требование об остановке не выполнил и продолжил движение, но перед проспектом Героев Сталинграда был остановлен другим патрулем ГАИ. Работники ГАИ за совершение правонарушения пытались составить административный протокол, но из автобусов, которые двигались в колонне автомайдановцев, вышли представители народной самообороны и оттеснили инспекторов от автомобиля. За рулем «Фольксвагена» сел мужчина, который представился народным депутатом, и авто во главе колонны продолжило движение», - говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что «нарушения Правил дорожного движения активистами Автомайдана были зафиксированы на видео».

Также в столичной Госавтоинспекции отметили, что все нарушители ПДД будут нести ответственность согласно действующему законодательству.