В Одессе создана общественная платформа «ГроМайдан»

Он добавил, что киевские события должны перерасти в гражданское движение, которое охватит большое количество людей по всей Украине. Основная идея Майдана, по словам Дубенко, полная перезагрузка власти, а также - каждого человека, «чтобы бы изменить мир вокруг себя».

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«Основной задачей, которую ставит перед собой площадка, - создание мощнейшего медиа-пула телевизионных каналов, радио, интернет-изданий, в который будут приглашены люди, которых до этого некоторые даже вообще никогда не слышали», - заявил Дубенко. Он утверждает, что речь о людях, не имеющих отношение к политике.

«Мы дадим возможность простым людям выступать. Речь о 4 эфирах в месяц на 8-10 местных телеканалах, а затем и на центральных каналах, не считая интернет-СМИ, радио», - уточнил Дубенко.

Как утверждает Дубенко, на платформе не будет цензуры, «если идеи будут здравыми».

В числе вопросов, которые планируют поднять представители «ГроМайдана», - защита побережья Черного моря от незаконной застройки и памятников культурного наследия.