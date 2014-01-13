В МВД утверждают, что правоохранители не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, об этом он заявил на брифинге в Министерстве иностранных дел Украины, информируя иностранных дипломатов о событиях, которые имели место 10 января возле зданий Киево-Святошинского суда и Святошинского райуправления милиции.

Как говорится в сообщении, иностранным дипломатам были продемонстрированы видеоматериалы с места событий возле суда и районного управления милиции, а также предоставлены необходимые комментарии.

«В частности, в части относительно избиения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на основании видео был сделан вывод, что во время общения с работниками милиции и непосредственно после него телесных повреждений правоохранители ему не наносили», - подчеркнули в УСО.

Ратушняк также отметил, что в обстановке, сложившейся возле здания суда, работники милиции действовали в рамках своих полномочий и в соответствии с Законом Украины «О милиции».

Как сообщалось, 10 января во время вынесения приговора по делу "васильковских террористов" группа активистов пикетировала помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

Под Святошинским РОВД в Киеве бойцы "Беркута" избили экс-главу МВД Юрия Луценко. Во время блокирования людьми автобусов с "Беркутом" кто-то начал толкать один из них. В этот момент из автобуса выскочили правоохранители и стали бить стоящих рядом людей.

Экс-министру разбили голову. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Луценко получил 8 ударов дубинкой.

Сегодня, 13 января, жена Луценко заявила, что власть пытается доказать непричастность “Беркута” к избиению экс-министра.