Врачи подтвердили, что Луценко был пьян во время драки с "Беркутом"

В понедельник, 13 января, в СМИ появилась информация о возможном опьянении Юрия Луценко во время инцидента с "Беркутом", когда 10 января ему разбили голову, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Врачи подтвердили факт нетрезвости одного из лидеров оппозиции в день беспорядков возле Киево-Святошинского суда.

"В крови Юрия Луценко обнаружили алкоголь. И в Киевской городской больнице Социотерапия было проведено токсикологическое исследование крови Юрия Виталиевича, которая была доставлена ​​из клиники "Борис". В результате, клинике было передано официальное заключение, которое свидетельствует о том, что 10 января Юрий находился в состоянии опьянения", - заявил главврач Владимир Ярый.

Ирина Луценко уже опровергла информацию о нетрезвости мужа во время инцидента с "Беркутом".

"Если средство от горла "Гивалекс" - это алкогольное средство, а мы его с мужем принимаем уже полтора месяца, то мы все были пьяны", - заявила Ирина Луценко.

Напомним, ранее 13 января Ирина сообщила, что Луценко получил официальный статус потерпевшего.