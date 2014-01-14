Герман зарегистрировала законопроект, разрешающий молиться без ограничений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман сообщила во время брифинга в парламенте, комментируя ситуацию по поводу письма от Министерства культуры к предстоятелю Украинской Греко-католической церкви.

Герман отметила, что Президент Украины Виктор Янукович накануне “окончательно и однозначно выразил свою позицию, став на сторону верующих, на сторону граждан, которые, по словам Президента, имеют право молиться там, где хотят, и таким способом, которым хотят и в том месте, в котором они хотят”.

По словам Герман, действующее законодательство предусматривает необходимость сообщений в местные администрации о проведении молитвы в не определенных законодательством местах. В то же время, добавила Герман, Президент выступает за смягчение законодательства.

Депутат сообщила, что сегодня утром она зарегистрировала “соответствующий законопроект, который снимает все ограничения”.

“Если мы за этот законопроект проголосуем, то никто уже не будет иметь необходимости где-то кому-то сообщать, когда он хочет где-то молиться. Потому что это в принципе неправильная постановка вопроса”, - сказала депутат.