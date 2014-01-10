Митингующие заблокировали Киево-Святошинский райсуд
Митингующие заблокировали здание Киево-Святошинского районного суда, чтобы не выпустить из него судью Юрия Бурбелу.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в здании суда находятся более 100 правоохранителей, а также ряд народных депутатов и активистов.
Двери, которые ведут во двор суда, охраняют бойцы спецподразделения судебной милиции “Грифон”.
На улице здание суда продолжают пикетировать несколько сот активистов, в основном ВО “Свобода”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.
22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.
С конца 2011 года дело рассматривал Киево-Святошинский райсуд.