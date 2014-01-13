В Украине могут начать блокировать сайты за нарушение авторского права

Государственная служба интеллектуальной собственности Украины в Проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите авторского права и смежных прав в сети Интернет» предложила довольно противоречивые изменения, об этом сообщает общественная организация «Викимедиа Украина».

Как сообщает пресс-служба организации, обеспокоенность вызывает тот факт, что предлагаемые изменения возлагают на сервисные службы, которые предоставляют услуги по размещению веб-сайтов, обязательства блокировать доступ к ним без необходимости доказательства нарушения авторских прав в суде. Основанием для такого блокирования, согласно предложенным изменениям, лишь заявление о нарушении авторских прав на веб - сайте, поступившая в сервисную службу, если в течение трех дней владелец сайта не предоставил письменного ответа на это заявление.

При этом достоверность изложенной заявителем в заявлении, не проверяется, и достаточно нотариально заверенного скриншота такой веб-страницы. «Подобные нормы создают опасность злоупотребления использования таких процедур лицами, которые могут быть недостаточно осведомлены в законах об авторском праве, в частности в отношении свободных лицензий, или иметь целью заблокировать доступ к определенному веб - ресурса. Неопределенность понятия "владелец сайта" и требование использования цифровой подписи или заверения нотариусом физической подписи лица создает реальные угрозы для функционирования Интернет -сообществ, которые работают по принципу добровольного участия людей в наполнении, поддержании и организации работы сайта », - прокомментировал новые законодательные инициативы член правления ОО «Викимедиа Украина» Юрий Булка.

Любой пользователь может сам разместить в сети информацию нарушающую авторские права, написать жалобу на такое содержание с нотариально заверенным скриншотом, и требовать прекращения доступа к ресурсу. Более того, любой ресурс можно будет заблокировать, если на нем будет ссылка на сайт, где размещены материалы, нарушающие авторские права.