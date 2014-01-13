В Украине могут начать блокировать сайты за нарушение авторского права
Любой ресурс можно будет заблокировать, если на нем будет ссылка на сайт, где размещены материалы, нарушающие авторские права.
Государственная служба интеллектуальной собственности Украины в Проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите авторского права и смежных прав в сети Интернет» предложила довольно противоречивые изменения, об этом сообщает общественная организация «Викимедиа Украина».
Как сообщает пресс-служба организации, обеспокоенность вызывает тот факт, что предлагаемые изменения возлагают на сервисные службы, которые предоставляют услуги по размещению веб-сайтов, обязательства блокировать доступ к ним без необходимости доказательства нарушения авторских прав в суде. Основанием для такого блокирования, согласно предложенным изменениям, лишь заявление о нарушении авторских прав на веб - сайте, поступившая в сервисную службу, если в течение трех дней владелец сайта не предоставил письменного ответа на это заявление.
При этом достоверность изложенной заявителем в заявлении, не проверяется, и достаточно нотариально заверенного скриншота такой веб-страницы. «Подобные нормы создают опасность злоупотребления использования таких процедур лицами, которые могут быть недостаточно осведомлены в законах об авторском праве, в частности в отношении свободных лицензий, или иметь целью заблокировать доступ к определенному веб - ресурса. Неопределенность понятия "владелец сайта" и требование использования цифровой подписи или заверения нотариусом физической подписи лица создает реальные угрозы для функционирования Интернет -сообществ, которые работают по принципу добровольного участия людей в наполнении, поддержании и организации работы сайта », - прокомментировал новые законодательные инициативы член правления ОО «Викимедиа Украина» Юрий Булка.
Любой пользователь может сам разместить в сети информацию нарушающую авторские права, написать жалобу на такое содержание с нотариально заверенным скриншотом, и требовать прекращения доступа к ресурсу. Более того, любой ресурс можно будет заблокировать, если на нем будет ссылка на сайт, где размещены материалы, нарушающие авторские права.