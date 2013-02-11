СМИ: Украине грозят санкции США за нарушение авторских прав

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA), объединяющий семь крупнейших ассоциаций американских производителей контента, присвоил Украине статус приоритетной страны для введения санкций. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете организации, сообщает Коммерсант.

Ни одно государство не получало этот статус с 2006 года. Его присвоение означает, что распространение пиратского контента в стране приобрело масштабы, наносящие правообладателям значительные убытки.

По мнению IIPA, Украина — ключевой экспортер цифрового пиратского контента в Европе и СНГ.

Альянс признал украинское правительство крупнейшим потребителем нелегального программного обеспечения (ПО) в стране. В качестве подтверждения приводится такой факт: в бюджете на 2013 год на закупку ПО для госучреждений отведено 100 млн грн. Это составляет 10-20% от необходимой суммы, если ПО будет лицензионным. Более того, правительство уже заявило о планах сокращения даже этого бюджета.

"Украина имеет одно из самых прогрессивных законодательств по защите авторских прав в мире. Самая большая проблема — его исполнение. Для начала необходимо, чтобы украинские власти сами стали уважать авторские права — например, используя не пиратское, а лицензионное программное обеспечение",— говорил ранее в интервью "Финансы" президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Однако больше всего в IIPA недовольны сайтом ex.ua, который, по их мнению, ответственен за распространение половины всего нелегального контента в Украине.

Теперь на основании рекомендаций IIPA и консультаций с правообладателями Торговая палата США сформирует так называемый отчет 301. Попавшие в него страны исключаются из "Общей системы привилегий" (GSP) — программы американского правительства по поддержке экономического роста развивающихся стран, в рамках которой в США беспошлинно ввозится 3,4 тыс. видов товаров из 140 стран. Как указывают в IIPA, благодаря GSP за 11 месяцев 2012 года украинская продукция на $70 млн была ввезена в США беспошлинно.