Луценко после перевода в обычную палату почувствовал себя хуже – супруга

Об этом заявила супруга экс - министра, народный депутат от фракции ”Батькивщина” Ирина Луценко, передает телеканал 24.

«Сегодня гораздо хуже», - сказала Ирина, добавив, что у ее мужа часто кружится голова. Также она отметила, что в экс - министра - период реабилитации после употребления большого количества медпрепаратов.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД в Киеве ”Беркут” побил Луценко и еще несколько человек. Ему разбили голову. По словам его супруги, экс-министр потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут ”возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области госпитализированы 4 пострадавших активиста.