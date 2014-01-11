У Луценко закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга

Об этом сообщает пресс-служба организации "Третья украинская республика".

"Состояние средней тяжести, такой предварительный вывод врачей", - заявила жена Луценко Ирина на пресс-конференции в субботу.

"Такой диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана, которую зашили, три гематомы подкожные - подчеркиваю, не внутричерепные, также ушибы и синяки", - рассказала Луценко.

Он находится в реанимации и будет там примерно еще несколько дней.

Читайте также: Луценко "беркутовцы" разбили голову, он потерял сознание (фото)

Она также сообщила, что к Луценко приходили следователи из прокуратуры, чтобы взять показания, однако врачи запрещают кому-либо общаться с ним, кроме нее.

При этом Луценко опровергла ранее появившуюся в Интернете, о том, что у ее мужа очень тяжелое состояние, в частности отказали почки.

По ее словам, у политика только травмирована голова. Она расценивает распространение такой информации как "нагнетание ситуации в сугубо политическом поле с целью вызвать санкции со стороны международного сообщества".

Читайте также: Хроника столкновений активистов Евромайдана с "Беркутом" под Киево-Святошинским райсудом

В свою очередь адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин сообщил, что уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений экс - министру было открыто по инициативе прокуратуры.

По его словам, сторона Юрия Луценко никаких заявлений в правоохранительные органы не будет подавать: " Мы обращений подавать не будем" .