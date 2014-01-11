Луценко "беркутовцы" разбили голову, он потерял сознание (фото)

Как передает «Сегодня», окровавленного Луценко ведут под руки, он не может стоять на ногах.

Кроме того, у него разбит правый глаз.

Луценко усадили на переднем сиденье автомобиля Пояркова.

Он опустил голову и потерял сознание. Очевидцы пытаются остановить кровь.

Как сообщает "Украинская правда", время блокирования людьми автобусов с Беркутом кто-то начал толкать один из них. В этот момент из автобуса выскочили правоохранители, которые начали бить стоявших рядом.

Луценко разбили голову, как минимум еще одному человеку нанесли травмы.

Как сообщила жена Луценко Ирина: "Мы час с Юрой пытались добиться от Беркута правды об их дальнейших действиях, требовали показать документы и снять маски. Час они отпирались. После того, как мы вышли из автобуса, люди продолжали требовать от беркутовцев показать удостоверение и снять маски, чтобы видеть их лица и идентифицировать, как они идентифицируют митингующих. Вместо этого беркутовцы начали избивать. Юра как министр внутренних дел стал между людьми и беркутовцами, чтобы прекратить кровоприлитие. Беркутовцы начали беспощадно бить его по голове, кровь лилась рекой. Разбили на лице очки. Он упал, потерял сознание, только тогда они перестали его бить! Люди вызвали скорую помощь, сейчас едем в клинику. Юра в сознании, говорит. Травмы головы большие. Мне тоже досталось ...".

Таксист, которого остановили на проспекте Победы, отказался везти Юрия Луценко, как только увидел, что тот весь в крови.

Данный поступок возмутил очевидцев, которые пытаются помощь травмированному Луценко, и они начали кричать: «Ганьба!».

Активисты Автомайдана расталкивают машины на проспекте Победы, чтобы вывезти окровавленного Юрия Луценко.

По состоянию на данный момент на место приехали 4 кареты скорой помощи.