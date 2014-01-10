Вопрос адресных санкций против украинских властей дискутируется - евродепутат

Об этом сказал в интервью Deutsche Welle депутат Европейского парламента, член фракции Европейской народной партии и парламентского комитета по иностранным делам Михаэль Галер.

Комментируя принятие Сенатом США резолюции по Украине, евродепутат сказал: «Мы тоже решаем, как отреагировать на нынешнюю политическую ситуацию в Украине. По моему убеждению, важно поддержать тех, кто хочет направить Украину в европейском направлении. С другой стороны, мы - а это не только европейские институты, но и компетентные правоохранительные и налоговые органы национальных государств - на основе имеющейся информации должны проверить, как и насколько легально конкретные лица из Украины, которые относятся к ведущим политическим и олигархическим кругам, получили свои деньги в ЕС».

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При этом Галер отметил, что пока эти расследования проводятся, «я не буду официально и широко это обнародовать, а позволю компетентным органам сделать свое дело». «Раньше я называл те страны, в которых можно проверять соответствующие данные: Кипр, Австрия, Германия, Великобритания и т.п. В каждой из них можно и нужно проверить имеющуюся информацию и на ее основе прийти к определенным выводам. Когда будут результаты, тогда нужно прибегать к мерам», - сказал депутат Европарламента.

Он отметил, что как политик работает над тем, чтобы такие расследования проводились. «Причем не только в отношении тех, кто "делает" на Западе деньги, но и тех, кто ответственен за нападения на участников Майдана», - сказал Галер. Он выразил убеждение, что за этими актами стоят политические актеры, которые дают соответствующие распоряжения. «Такие вещи не происходят случайно. Поэтому считаю, что в соответствующей форме на это тоже будет реакция - например, в решении вопроса, можно ли такому лицу предоставлять визу или нет?», - сказал Галер.

По его словам, «вопрос о применении политических санкций будет актуальным, когда будут результаты в других сферах». «Сейчас публично я бы не хотел об этом говорить. Достаточно сообщить, что дискуссии по этому поводу ведутся. Однако тем, кого они касаются, не стоит раскрывать все карты - особенно относительно того, на какой именно стадии находятся эти дискуссии. Потому что тогда соответствующие лица смогут много чего предусмотреть. В этих щепетильных вопросах достаточно, чтобы эти люди знали, что вопросы о них затрагиваются, однако не знали бы наверняка, насколько далеко мы зашли в их решении. Как по мне, это может повлиять на то, что они будут действовать более рассудительно», - считает депутат Европарламента.

Отвечая на вопрос, кого конкретно в Украине могут касаться санкции со стороны ЕС, Галер сказал: «Тех, на кого мы возлагаем ответственность за кризис в стране, а также тех, кто нелегально увеличивает свои состояния. Эти люди должны знать, что правовая система ЕС и национальных государств не разрешает хранение таких денег на нашей территории».

Он не стал называть конкретных фамилий, лишь отметил: «Скажу так: те, кто занимает такие должности в политической или экономической сферах, которые используются для нелегального обогащения. Те, кто злоупотребляет властью. Именно они попадают в поле зрения».

При этом Галер отметил, что «даже если лицо является в Украине народным депутатом, то он должен знать, что его иммунитет на территорию ЕС не распространяется». «То есть те "маленькие олигархи", которые прикрылись от ответственности депутатским мандатом Верховной Рады, не будут чувствовать себя безопасно здесь, в странах Европейского Союза», - подчеркнул депутат Европарламента.