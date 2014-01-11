Оппозиция вчера под Киево-Святошинским судом повела людей на сознательную провокацию – Герман

Об этом в комментарии УНИАН заявила народный депутат Украины от Партии регионов Анна Герман, комментируя вчерашние события под Киево-Святошинским судом, где произошли столкновения между митингующими и бойцами «Беркута».

«Сегодня Киев стал средой для размножения разного рода провокаций и провокаторов. Политики, которые вели людей под суд, не могли не понимать, что там будет «Беркут». В любой стране мира, даже наиболее демократической, сопротивление правоохранителям заканчивается одинаково. Этого могут не понимать простые люди, но это хорошо понимают политики, и они не должны использовать людей как таран для достижения своих амбиций. Мне очень жаль тех людей, которые пострадали в результате того, что были использованы оппозиционными политиками. Людей повели на сознательную провокацию, и это очевидные вещи!», - сказала Герман.

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По ее словам, сейчас очень важно понимать, как выйти из этой ситуации. Депутат заметила, что формат круглых столов с участием политиков уже исчерпал себя.

«Нужно, чтобы роль спасителя ситуации брал на себя парламент. Нужно, чтобы в парламенте небольшое количество людей, скажем, трое от оппозиции и столько же от власти – сели в кабинете и до тех пор оттуда не выходили, пока бы не нашли компромиссов. Язык ультиматумов здесь использоваться не может, потому что это война, а в украинской войне не будет победителей. Мы все в ней пострадаем, поэтому язык ультиматумов нужно отбросить и использовать в этом диалоге язык державников, людей, которые понимают цену украинской независимости. Нужно немедленно искать компромисс в парламенте. Иначе эта инфекция провокаций, которая так щедро плодится в Киеве, может привести к непредсказуемым последствиям», - отметила Герман.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Вместе с тем, по данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

По данным КГГА, во время акций протеста активистов возле Киево-Святошинского районного суда и вблизи Святошинского райуправления милиции за медицинской помощью к врачам обратилось 17 человек.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.и