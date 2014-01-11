Хроника столкновений активистов Евромайдана с "Беркутом" под Киево-Святошинским райсудом

Драка под судом 10 января активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда, который приговорил фигурантов "васильковского дела" к 6 годам заключения. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

После оглашения приговора активисты, которые митинговали на улице, блокировали выезды из двора суда, чтобы не позволить увезти осужденных. Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко. Он находится в реанимации.

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Также после столкновений с бойцами спецподразделения "Беркут" возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов. Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле здания суда и спустили колеса в автобусах.

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Прокуратура начала уголовное производство по факту избиения экс-министра МВД Юрия Луценко по статье "превышение служебных полномочий".

В отношении активистов после вчерашних событий возле Киево-Святошинского суда открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

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В МВД утверждают, что в драке под судом одному «беркутовцу» сломали ногу, еще 20 травмированы.

Напомним, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.