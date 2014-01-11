Скончался экс-премьер Израиля Ариэль Шарон

Об этом сообщают РИА Новости.

Бывший премьер Израиля Ариэль Шарон ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на израильское телевидение.

В начале января израильские СМИ сообщили о резком ухудшении состояния бывшего премьер-министра, восемь лет не выходившего из комы. Сначала врачи отметили, что у 85-летнего пациента выявлена острая почечная недостаточность, а затем констатировали отказ других жизненно важных органов.

Ветеран почти всех войн Израиля, автор программы «размежевания», которая поставила точку в 38-летней истории оккупации сектора Газа, архитектор «стены безопасности», обуздавшей волну палестинского террора, Шарон перенес 4 января 2006 года обширный инсульт и впал в кому. После череды операций бывшего премьера перевели из нейрохирургической реанимации иерусалимского госпиталя «Хадасса» в реабилитационный центр крупнейшей в стране клиники имени Хаима Шибы под Тель-Авивом.

Напомним, вчера состояние Ариэля Шарона ухудшилось и оценивалось как "крайне критическое".