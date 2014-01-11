Луценко с женой зашел в автобус "Беркута"
Лидер движения "Третья украинская республика", экс-министр МВД Юрий Луценко вместе с женой Ириной прибыл на проспект Победы в Киеве, где активисты Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом".
Юрий Луценко и его жена зашли в автобус «Беркута», передает "Сегодня".
Они разговаривают с подполковником, который руководит бойцами. Луценко потребовал, чтобы «беркутовцы» представились, как положено по закону.
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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево-Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.
Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.
После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.
Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.
На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имеют деревянные палки.
Митингующие продолжают требовать от «беркутовцев», чтобы те показали свои лица.
Кроме того, участники Автомайдана «спустили» колеса в автобусах «Беркута».