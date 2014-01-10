"Васильковским террористам" уже более часа судья зачитывает приговор
По версии следствия, уничтожать памятники - это «жизненное кредо подсудимых».
В Киево-Святошинском районном суде Киевской области уже более часа судья зачитывает приговор “васильковским террористам”.
Как передает корреспондент УНИАН, судья озвучил позицию следствия, согласно которой “васильковские террористы” обвиняются в изготовлении и хранении взрывных предметов с целью подрыва памятников.
Также по версии следствия, уничтожать памятники - это «жизненное кредо подсудимых».
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Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыва памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.
С конца 2011 года дело рассматривается в Киево-Святошинском районном суде.