Комендант рассказал, оплатит ли Евромайдан коммунальные счета захваченных зданий

Коменданты Майдана обратились в Киевскую городскую госадминистрацию, чтобы им выставили счета для оплаты за ту площадь, которую занимают участники мирной акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины, комендант Дома профсоюзов Степан Кубив.

Он отметил, что сегодня было просьба к КГГА, “чтобы рассчитали площадь, которую мы занимаем, и выставили счет задолженности, который мы должны заплатить”.

Кубив сказал, что на сегодняшний день оплачено около 1 млн грн. за коммунальные платежи, энергоснабжение, водоотвод, вывоз мусора, обеспечение дровами Майдана.

Он подчеркнул, что в Доме профсоюзов оплачиваются все счета, которые были выставлены участникам Майдана.

По словам Кубива, сегодня до конца дня, максимуму завтра в первой половине дня, будут проведены проплаты относительно Октябрьского дворца.

По теме: Власти Киева с 1 декабря не платят за коммунальные услуги, предоставляемые зданию КГГА

Он напомнил, что это здание является государственным предприятием, поэтому деньги в сумме 60 тыс. грн. будут выплачены как спонсорская помощь.

Он отметил, что делается именно такая проплата, поскольку с Октябрьским дворцом отсутствует соглашение.

Кубив также подчеркнул, что будут компенсированы выплаты заработной платы тем работникам Октябрьского дворца, которые были отправлены в отпуск за собственный счет.

Он сообщил, что на сегодняшний день продолжает действовать договор с Домом профсоюзов, поскольку не было получено от профсоюза никаких претензий и заявлений о расторжении договора, поэтому действие того соглашения, которое было подписано раньше, продолжается.

Он также сказал, что ряд профсоюзных организаций не только из Западной Украины, но и из ряда других областей, обращаются с тем, чтобы разрешить членам профсоюзов быть в помещении Дома профсоюзов. В то же время Кубив подчеркнул, что коменданты Дома профсоюзов готовы продолжить переговоры с руководством Федерации профсоюзов Украины относительно аренды Дома профсоюзов.

Также Кубив сообщил, что на сегодняшний день оплачены все счета, которые были выставлены от Дома профсоюзов.