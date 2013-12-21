Комендант рассказал, чего не хватает Евромайдану

Участники акции на столичном Майдане почувствовали необходимость в большем количестве теплой одежды в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом, сообщил комендант Майдана Михаил Блавацкий на брифинге в Штабе национального сопротивления.

«Мы хотим обратиться к киевлянам с просьбой: помогите, пожалуйста, снова Майдану. Сегодня возникает проблема с продуктами, с теплыми вещами. Вы видите - погодные условия ухудшились, а количество людей все время увеличивается», - сказал Блавацкий.

Читайте также: На призыв разобрать баррикады Евромайдана пришли 4 активиста (фото)

Комендант Майдана Сергей Аверченко сообщил, что сегодня активисты занялись уборкой территории и вывозом мусора. «Мы не рассчитываем на то, что администрация (КГГА - УНИАН) будет вести тут генеральную уборку, мы рассчитываем на свои силы: все убираем, все вывозим, несмотря на то, что все еще блокируют наши автомобили, даже те, что вывозят мусор. Но мы будем находить возможность, договариваться с коммерческими структурами и будем продолжать вывозить мусор, завозить продукты», - сообщил Аверченко.

В целом, по словам комендантов, жизнь на Майдане идет спокойно и участники акции не собираются отступать, пока не будут выполнены их требования.