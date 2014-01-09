Власти Киева с 1 декабря не платят за коммунальные услуги, предоставляемые зданию КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий Голубченко сегодня в интервью журналистам.

“Мы уведомили все предприятия, которые предоставляют услуги сейчас зданию КГГА, что с 1 декабря мы не проплачиваем ни за какие услуги, и если они предоставляют услуги на свой риск, то они должны найти того, кто их проплатит. Бюджет это оплачивать не будет”, - сказал Голубченко.

В то же время, по его словам, КГГА, возможно, будет вынуждена оплатить эти счета, если будет соответствующее решение суда.

Также Голубченко сообщил, что сейчас в помещениях здания КГГА работает комиссия с привлечением милиции, которая составляет акты об украденном за последнее время, то есть после того, как в здании был организован штаб митингующих и туда начало приходить большое количество людей.

“Много краж, к величайшему сожалению. По памяти скажу, что посуду украли, награды в спортивных соревнованиях, которые были выставлены, украли, и некоторые документы похитили... К величайшему сожалению, люди разные приходят под видом митингующих или участников Майдана, а в действительности делают свое дело”, - сказал и.о. председателя КГГА .

По его данным, в понедельник должен быть отчет комиссии, в частности относительно пропавших наград.

Кроме того, Голубченко сказал, что вопрос покрытия расходов на ремонт здания КГГА можно будет решить только после того, как будут установлены виновные и в суде доказана их вина в порче имущества. «Они и будут платить в установленном законом порядке”, - сказал Голубченко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

При этом власти неоднократно требовали от митингующих освободить занятые помещения. 11 декабря бойцы спецподразделения «Беркут» предприняли попытку силой освободить КГГА от митингующих, однако активисты не разрешили силовикам попасть внутрь здания.