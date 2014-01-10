Участники Автомайдана рассказали о репрессиях со стороны ГАИ

На почти тысячу участников Автомайдана оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге активист Автомайдана Дмитрий Булатов.

По его словам, к около 500 участникам Автомайдана приходили правоохранители, а “еще большому количеству звонили по телефону”.

Он отметил, что даже один из представителей ГАИ показывал неофициальный список, в котором более 900 фамилий, и люди, которые в этом списке, должны быть наказаны любым способом за их участие в Автомайдане.

Булатов отметил, что к участникам Автомайдана приходили домой как из райотделов милиции, так и из ГАИ.

Он отметил, что нередко участников Автомайдана останавливают уже сейчас на улицах работники ГАИ на основании якобы нарушения ими правил дорожного движения, но при этом пытаются составить протокол о том, что человек не остановился 29 декабря (речь идет о поездке Автомайдана в Межигорье — УНИАН) по требованию работников ГАИ.

В частности, он привел пример одного из участников Автомайдана, художника Сергея Пояркова, которого остановили на днях с тем, что он якобы нарушил правила дорожного движения, сменив полосу движения, но при этом начали составлять протокол относительно 29 декабря.

Булатов сообщил, что на сегодняшний день, по их данным, уже есть одно решение суда относительно лишения на полгода водительских прав одного из участников Автомайдана. При этом он отметил, что все репрессии, которые совершаются в отношении активистов Автомайдана, их не остановят, и они будут продолжать акции и поездки под дома судей, прокуроров и представителей власти, которые нарушают законы Украины.

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Адвокат Дмитрий Иовдий отметил, что тем участникам Автомайдана, которые подвергаются репрессиям со стороны ГАИ, есть ряд советов, в частности, “ходить на общение с органами ГАИ исключительно на официальные вызовы, предусмотренные законом, и никоим образом не реагировать на вызовы, сделанные по телефону, а общение осуществлять исключительно в присутствии адвоката”.

Он отметил, что когда происходит остановка транспортного средства работником ГАИ, необходимо останавливаться “и требовать объяснения причины остановки, и если инспектор не может объяснить причины остановки, или если эта причина не отвечает закону, то необходимо писать заявление о преступлении в отношении таких инспекторов, и относительно превышения полномочий в данной ситуации”.

Он отметил, что протоколы о лишении водительских прав должны быть обжалованы сразу в административном суде, а параллельно участники Авто майдана должны подавать заявления о преступлении на тех лиц, которые составляли соответствующие рапорты, на тех лица, которые останавливают транспортное средство, кроме того, необходимо обязательно появляться в суде, когда речь идет о лишении водительских прав, в сопровождении адвоката.

Он отметил, что на сегодняшний день есть горячие линии и работают 8 адвокатов и около 70 юристов, которые оказывают помощь участникам Автомайдана, в отношении которых ведется преследование.

Адвокат отметил, что при заполнении протокола относительно событий 29 декабря необходимо писать объяснение по поводу того, что “с нарушением не соглашаюсь, а протокол составляется вне сроков, предусмотренных законом, протокол составляется вне полномочий и не тем лицом, которое обнаруживало нарушение, а также необходимо написать требование, чтобы рассмотрение дела в суде осуществлялось исключительно при обязательном присутствии в суде владельца транспортного средства”.