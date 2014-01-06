Участников Автомайдана, которые пикетировали дом Захарченко, вызывают на допрос

Об этом говориться в сообщении пресс-службы "Батькившини".

"Как стало известно, милиция разыскивает "хулиганов", которые 5 января оставили на воротах загородного дома министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в селе Подгорцы под Киевом наклейки "Внимание! Собственность бандитов!". Как известно, люди получают повестки на допрос, относительно уголовного производства по факту хулиганства.Глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет: если Захарченко ищет, кто это сделал - это фракция" Батькивщины "в полном составе", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 января участники Автомайдана пикетировали дом министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в селе Подгорцы под Киевом.