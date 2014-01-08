Активист Автомайдана: "В ГАИ говорят, что им приказали нас репрессировать"

Репрессии со стороны милиции и представителей ГАИ против активистов Автомайдана с каждым днем усиливаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил активист Автомайдана Дмитрий Булатов.

“Мы понимаем, что власти это делают, потому что мы являемся большой язвой для них. Они понимают, что мы действуем в законном поле, и не могут нам противодействовать никаким образом, кроме нарушений закона с их стороны”, - сказал он, подчеркнув, что репрессии против автомайдановцев усилилось после проведения мирной акции возле Межигорья.

Он отметил, что власти пытаются репрессировать участников Автомайдана любым образом. По его словам, даже существует неофициальный список тех, кого ГАИ должна останавливать.

“Но милиционеры сами говорят: “Нам сказали вас запугивать, репрессировать и совершать по отношению к вам определенные действия, чтобы вас уменьшилось”, - подчеркнул Булатов.

Однако, по его словам, эти репрессии, наоборот, объединяют автомайдановцев, и их становится все больше.

Он также сообщил, что сегодня первого активиста Автомайдана лишили водительского удостоверения на полгода.

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“Произошло это так: ему сообщили, что через 5 минут - заседание суда. Он приехал в суд, зашел в суд, а ему сообщили, что слушание состоялось и он лишен удостоверения на полгода”, - отметил Булатов.

Он также подчеркнул, что автомайдановцы уже составили список тех милиционеров, прокуроров и судей, к которым планируют наведаться со своей акцией.

“Мы знаем об их квартирах, имениях... Наши визиты будут масштабными и креативными”, - добавил активист Автомайдана.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, участники Автомайдана и другие киевляне ездили в Межигорье, где находится резиденция Президента Януковича, к домам лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука и премьер-министра Николая Азарова в Конча-Заспе. 5 января участники Автомайдана провели пикет под загородным домом министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в с. Подгорцы.

Сотрудники МВД открыли уголовное производство по факту пикетирования активистами Автомайдана загородного дома Захарченко в Киевской области. Об этом сообщил 8 января начальник пресс-службы областной милиции Николай Жукович, передает LB.ua. "Это уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 УКУ, то есть хулиганство", - сказал он.