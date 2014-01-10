Апелляционный суд оставил под стражей Храмцова, подозреваемого в избиении Чорновол
Апелляционный суд Киева оставил под стражей Александра Храмцова – одного из подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол.
Об этом УНИАН сообщили в МВД, заметив в то же время, что должна рассматриваться апелляционная жалоба стороны защиты Сергея Котенко, которому также избрана мера пресечения в виде ареста.
Жалобы остальных подозреваемых суд не планирует рассматривать сегодня.
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Как сообщал УНИАН, Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. В МВД сообщили о задержании пяти подозреваемых в избиении журналистки.
27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем из них - Александру Храмцову, Андрею Насиковскому, братьям Сергею и Александру Котенко.
При этом лишь один из них – Сергей Котенко - непосредственно присутствовал на месте события. Остальные подозреваемые заявляют о наличии алиби.