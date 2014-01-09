Муж Чорновол: Никакое настоящее расследование МВД не ведет

Муж пострадавшей журналистки Татьяны Чорновол Николай Березовый не верит заявлениям МВД о невозможности дальнейших следственных действий по делу Чорновол без ее участия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

“Хочется спросить у стражей порядка: а что они делают в случаях, если человек месяц находится в коме? Разве тогда прекращают следствие? Вчера мы видели заявление Министерства здравоохранения, что Татьяну нужно выписывать. А сегодня мы видим заявление МВД о невозможности дальнейшего расследования. Я понимаю, что никакое настоящее расследование там не ведется”, - заявил Березовый.

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Как сообщал УНИАН, в милиции утверждают, что по делу об избиении журналистки Чорновол уже проведены все следственные действия, осуществление которых было возможным без участия потерпевшей.

Остальные процессуальные действия обязательно требуют непосредственного участия потерпевшей, заявил, в частности, заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гнатов.

Справка УНИАН. В ночь на 25 декабря журналистку Чорновол жестоко избили на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В рамках расследования задержаны пять подозреваемых.