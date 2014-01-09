Милиция ищет шестого подозреваемого в избиении Чорновол

Об этом сказал министр внутренних дел Виталий Захарченко во время встречи с несколькими представителями оппозиционных фракций Верховной Рады, информируя их о ходе расследования резонансных преступлений, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

В частности, по словам Захарченко, сейчас продолжается активный поиск последнего подозреваемого, который, возможно, был непосредственным участником совершения уголовного правонарушения.

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Также министр сказал, что милиция уже выполнила все следователи действия, осуществление которых было возможно без участия Чорновол. Осталась лишь та часть процессуальных действий, проведение которых требует личного участия потерпевшей, добавил он.

«МВД заинтересовано в том, чтобы объективно разобраться в этом деле и выяснить роль каждого из подозреваемых, а также мотивы совершения этого преступления», – заявил Захарченко.

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Также глава МВД информировал о расследовании факта избиения народного депутата от «Свободы» Андрея Ильенко, отметив, что милиция принимает меры для изъятия и изучения записей с более чем десятка камер наблюдения, расположенных по маршруту движения и непосредственно на месте избиения народного депутата и его адвоката.

Кроме того, по данным УСО, на встрече речь шла и о необходимости наработки порядка применения положений Закона «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний».

По словам Захарченко, Министерство внутренних дел Украины готово применить данный закон в пределах своих полномочий, однако нужно наработать механизм его применения в рамках действующего законодательства. Представители МВД готовы принять участие в деятельности рабочей группы, члены которой будут нарабатывать этот механизм, сказал он.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Мужчины вытащили Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.