Дальнейшие следственные действия по делу Чорновол невозможны без её участия - милиция

Остальные процессуальные действия обязательно требуют непосредственного участия потерпевшей.

Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гнатив, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Читайте также: Сегодня Автомайдан будет пикетировать Минздрав и МВД из-за Чорновол

По словам Гнатива, расследование уголовного производства по факту нападения на Чорновол продолжается. «Следствием выполнен значительный объем работы: найдены подозреваемые, допрошены многие свидетели, изучены видеозаписи. Кроме того, правоохранители назначили более двух десятков экспертиз, результаты которых они постепенно начинают получать», - говорится в сообщении УСО МВД.

Как отметил Гнатив, «на сегодняшний день все следственные действия, которые возможны без участия потерпевшей, уже выполнены». «Мы ждем, когда Татьяна Черновол будет выписана из больницы, ведь без ее участия невозможно провести следственный эксперимент, одновременно допросы, опознания подозреваемых. Это очень важно для установления истины по делу и проверке показаний подозреваемых», - сказал заместитель начальника ГСУ МВД.

Он также отметил, что «следствие располагает информацией от врачей медицинского учреждения, в котором находится на лечении Чорновол, о том, что на сегодняшний день по состоянию здоровья потерпевшей рекомендовано амбулаторное лечение и она может быть выписана». «Однако, потерпевшая по собственному желанию еще находится на стационарном лечении», - добавил Гнатив.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, муж потерпевшей журналистки Николай Березовый сообщил, что Татьяну Черновол пытались выписать из больницы как раз в момент обострения последствий сотрясения головного мозга. "Когда в Министерстве здравоохранения сделали эту провокационное заявление (что Чорновил не требует стационарного лечения) на 14 день у человека, получившего сотрясение мозга идет обострение. Это все имеет цель помешать Татьяне", - сказал Березовый.

Кроме того он отметил, что правоохранители с момента нападения на Чорновол уже провели несколько допросов потерпевшей. Он уточнил, что уже было проведено 4 допросы.

Справка УНИАН. В ночь на 25 декабря журналистку Черновол жестоко избили мужчины на Бориспольской трассе под Киевом. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о причинении тяжких телесных повреждений, которая предусматривает более строгое наказание.

В рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых.