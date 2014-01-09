Сегодня ночью "Беркут" будет штурмовать КМДА - оппозиция

Об этом политсиле сообщили источники из числа сотрудников милиции.

Как сообщает пресс-служба "Свободы", 8 января 2014 года в комендатуру Киевсовета поступило два сообщения о штурме дома. Нападение должно произойти ночью. Начнется проникновением группы "Беркута" через подземные ходы в подвалы дома.

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"Информация о штурме воспринимается как вероятная. Митингующие предупреждены. Сведения об этом также передано в центральный штаб Майдана. Даже если это дезинформация, то митингующие проведут дополнительную тренировку по самообороне. Режим же точно хочет бойни. Народ готов драться!" - заявил дежурный комендант Киевсовета "свободовец" Юрий Ноевый.