В Киевсовете неизвестные пробрались в кладовую, где хранились награды - пресс-служба

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявили сотрудники управления кадровой работы и наград аппарата горгосадминистрации.

По их словам, часть пакетов с медалями были изъяты из кладовой, где они хранились, и разбросаны в соседних помещениях и на лестнице.

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«Технические работники обнаружили, что дверь в кладовую, в котором хранилась наградная продукция, открыты. Когда мы прибыли на место - увидели, что замок срезан, все перевернуто, отсутствует значительное количество медалей. Впоследствии, благодаря нашим сотрудникам, мы нашли в кладовой столовой около 100 коробок с медалями и удостоверениями. Сейчас мы наводим порядок, разбираем мусор, чтобы иметь возможность сложить эти награды, перечислить их и определить, что исчезло», - сообщила заместитель начальника отдела наград Валентина Бебко.

Чтобы выяснить, кто сломал дверь в кладовую и разбросал пакеты с наградами, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В кладовой отдела наград хранились медали как времен СССР, так и в независимой Украины. Среди них: медали «Ветеран труда», медали, изготовленные по случаю 1500-летия Киева, медали, изготовленные к 50-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также медали, изготовленные по случаю 50-летия победы в ВОВ.

В отделе наград отмечают, что для того, чтобы пересчитать количество медалей, оставшиеся и оценить ущерб, необходима минимум неделя, ведь сейчас пакеты с наградами повреждены и разбросаны, а, кроме того, имеющееся количество нужно сверять с архивными документами.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание Киевсовета, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

При этом власти неоднократно требовали от митингующих освободить занятые помещения. 11 декабря бойцы спецподразделения «Беркут» совершили попытку освободить КГГА от митингующих, однако активисты не позволили силовикам попасть внутрь здания.