Яценюк заявляет о юридической возможности для проведения выборов в октябре 2014 года

Как сообщает «Газета.ua», по словам Яценюка, «сейчас в Украине идет широкая дискуссия о том, что Виктор Янукович избирался по одной Конституции, а полномочия получил по совсем другой - по старой Конституции еще Леонида Даниловича Кучмы. И за то, чтобы он получил эти чрезмерные полномочия, которых фактически не имеет ни Президент России, ни Президент США, не голосовал ни парламент, ни украинский народ».

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По словам Яценюка, возвращение к старой редакции Основного Закона было проведено незаконно через «карманный» Конституционный Суд.

Он заявил, что для возвращения в правовое поле сейчас есть юридические механизмы. «Конечно, единственно правильный юридический механизм - это голосование в украинском парламенте, которое требует 300 голосов. Сейчас есть еще одна формула, которая предпринимает первый шаг к возвращению старой Конституции, являющейся единственной легитимной, - это принятие постановления Верховной Рады Украины 226-ю голосами о восстановлении конституционного строя в Украине», - сказал Яценюк.

«Это будет определенный политико-правовой акт, и мы сейчас занимаемся тем, чтобы собрать 226 голосов под это постановление», - добавил он.

«Поэтому, если Конституция будет возобновлена, если в Украине будет восстановлен конституционный строй, то это означает, что выборы Президента Украины должны состояться на пять месяцев раньше. Напомню, что, по старой Конституции, выборы должны проходить в последнее воскресенье октября», - заметил Яценюк.