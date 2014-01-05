Яценюк: В первом туре президентских выборов примут участие лидеры трех оппозиционных сил

Как сообщает ВВС Украина, об этом Арсений Яценюк сказал в эфире ”5 канала”, напомнив, что такое решение было принято еще в мае 2013 года.

”18 мая прошлого года мы подписали соглашение трех политических сил, где четко определились с тем, что единый кандидат получит поддержку во втором туре. Соглашение четко сформулировало следующий подход: в первом туре все кандидаты от оппозиции проходят как праймериз, а во втором туре тот, кто получит наилучший результат, получит поддержку всех оппозиционных сил”, - сказал Яценюк.

По его словам, в 2014 году три оппозиционные силы – «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» должны сформировать единую команду.

«Эта команда не просто пойдет на выборы, не просто их выиграет, а докажет всему миру, что Украина способна проводить изменения, и что после 2015 года она будет фактическим членом Европейского Союза», - отметил Яценюк.