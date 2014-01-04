BBC: Китайский ледокол застрял вслед за "Шокальским"

В четверг вертолет со "Снежного дракона" переправил всех пассажиров с "Шокальского" на австралийское судно "Аврора Австралис", которое после этого снялось с якоря и направилось к берегам Тасмании, сообщает BBC Украина.

Большинство из 52 эвакуированных - члены австралийско-новозеландской антарктической экспедиции.

На борту "Академика Шокальского" остался российский экипаж из 22 человек - они будет ждать вызволения судна из ледового плена.

На борту "Снежного дракона" находится 111 человек.

В субботу Австралийское управление морской безопасности (AMSA) выпустило заявление, в котором говорится, что "попытка "Снежного дракона" пробить себе путь во льдах не увенчалась успехом. Судно подтвердило AMSA, что оно заперто льдами".

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Со ссылкой на капитана китайского ледокола Австралийское управление морской безопасности сообщает, что "Снежному дракону" "ничего не угрожает, и он в настоящий момент не нуждается в помощи".

Решение об эвакуации людей с "Шокальского" было принято после того, как к нему из-за мощных льдов не смогли пробиться китайский ледокол "Снежный дракон" и австралийский "Аврора Австралис".

"Аврору Австралис" сначала попросили остаться поблизости от "Снежного дракона" на случай, если китайскому судну потребуется срочная помощь, но потом AMSA разрешило австралийскому ледоколу взять курс домой.

Сейчас судно движется к научной базе на островах Уиндмилл для пополнения запасов, а затем направится в Хобарт, столицу Тасмании и отправную точку большинства антарктических экспедиций.

"Академик Шокальский" был заблокирован у берегов Антарктиды 24 декабря. Судно принадлежит Дальневосточному региональному научно-исследовательскому гидрометеорологическому институту.

Судно пыталось повторить маршрут, по которому столетие назад прошел австралийский натуралист Дуглас Моусон.