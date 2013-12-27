Российское судно третий день дрейфует у побережья Антарктиды

Снежная буря прекратилась в том районе Антарктики, где застряло во льдах судно "Академик Шокальский", сообщает в своем микроблоге в Twitter участник экспедиции из Австралии Крис Терни, передает РИА Новости.

Судно ледового класса "Академик Шокальский" 24 декабря из-за резкого ухудшения погоды было блокировано тяжелыми льдами у побережья Антарктиды. Через сутки после этого в районе, где находится судно, началась снежная буря, ветер усилился до 20 метров в секунду. Координацией спасательной операции занимается Австралийское управление морской безопасности (AMSA).

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"Снежная буря прекратилась. Мы проверяем морской лед вокруг Шокальского. Исследования продолжаются. Сверлим лед, чтобы узнать, есть ли под ним жизнь", – пишет Терни.

По данным Росгидромета, техническое состояние судна в норме. Экипаж (22 человека) и члены экспедиции (52 человека) здоровы, угрозы для их жизни и безопасности нет.

Ранее сообщалось, что в район нахождения "Академика Шокальского"направлены суда ледокольного класса Xue Long (КНР), Astrolab (Франция) и Aurora Australius (Австралия).