С российского судна, скованного во льдах Антарктиды, эвакуировали всех пассажиров

Командование корабля Aurora Australius сообщило управлению AMSA, что все 52 пассажира судна «Академик Шокальский» сейчас находятся на борту австралийского корабля, говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на Австралийское управление морской безопасности (AMSA).

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Решение об эвакуации пассажиров с российского судна было принято в понедельник, 30 декабря, после того, как к нему не смог пробиться австралийский корабль ледового класса Aurora Australius. Операция по эвакуации пассажиров началась в четверг, 2 января, когда к месту прибыл китайский вертолет.

По данным МИД России, поддерживающего связь с «Академиком Шокальским», все члены экипажа и участники экспедиции здоровы, угрозы их жизни нет. На борту судна находились 74 человека, 22 из них - граждане Российской Федерации, члены экипажа.